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В Казахстане обсуждаются перспективы развития отечественной электронной промышленности

 

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК провело совещание с участием депутатов Мажилиса Парламента РК, представителей государственных органов, НПП «Атамекен» и отраслевых предприятий.

На встрече с приветственным словом выступил Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов.

В ходе совещания Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Голобурда ознакомил приглашенных с состоянием электронной промышленности страны, представил участникам совещания видение основных направлений и тенденций развития отрасли в мире.

Результатом обсуждения стали конструктивные предложения о формах и инструментах поддержки отечественных производителей, в том числе, внесение изменений в законодательство о государственных закупках, создание реестра отечественных производителей электронной промышленности.

Депутатами была отмечена, актуальность проведения мероприятия, круг обсуждаемых вопросов в этой одной из самых наукоемких отраслей машиностроения.

Представители отрасли и НПП «Атамекен» поддержали форму проведения мероприятия и необходимость диалоговой площадки между государственным сектором и бизнес сообществом в вопросе создания условий для отечественных производителей.

Ранее, Глава государства в ежегодном Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» одним из первых приоритетов развития республики отметил необходимость ускоренной технологической модернизации экономики, в том числе через придание импульса одной из базовых отраслей - промышленности, с перспективой увеличения несырьевого экспорта в два раза к 2025 году.

12 мая 2017, 17:01
Источник, интернет-ресурс: Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности

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