Мобильное приложение «Qamqor» - помощник для предпринимателя

Вниманию предпринимателям!

ДГД по Восточно-Казахстанской области информирует, что Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан разработано и запущено мобильное приложение «Qamqor», которое служит карманным помощником для предпринимателя.

Скачать мобильное приложение можно в Play market для android и App Store для IOS.

Так, на мобильный телефон бизнесмена, в случае назначения проверки его деятельности будет приходить Puch-уведомление с текстом «к Вам придут с проверкой».

Здесь же, предприниматель сможет посмотреть сведения о лицах участвующих в проверке, срок, период, правовые основания, предмет проверки. Далее, при необходимости, пользователю будет дана возможность направления сообщения, о допускаемых нарушениях, как до начала проверки, так и в ходе её проведения.

Указанные сообщения будут поступать напрямую в территориальные Управления Комитета, на которые должны быть даны исчерпывающие ответы.

Кроме того, в приложении разработаны вкладки с наиболее часто задаваемыми вопросами, войдя в которые можно посмотреть ответы на них.

В данном приложении, также предусмотрен чат, по которому предприниматель может в онлайн режиме задать вопрос, на который ему тут же будет дан ответ (осуществляется сотрудником Комитета).