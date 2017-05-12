На берегу Шардаринского водохранилища построят 60 туристических объектов. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Шардаринского района Болатбек Кыстауов. По его словам, в целях развития туризма района на берегу Шардаринского водохранилища возведут 60 объектов и привлекут инвестиции в размере более 6,7 млрд. тенге, передает пресс-служба акима области.





Также аким района подчеркнул, что на сегодняшний день, для выполнения задач, возложенных в Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в районе на территории 36 га создана индустриальная зона, где для предпринимателей будет предоставлена вся необходимая инфраструктура.





Кроме этого, он отметил, что Шардаринский район является лидером в регионе по преработке рыбы. В прошлом году в этом направлении 3 действующих завода переработали в общей сложности 4 тыс. тонн рыбы, а стоимость произведенной продукции составила 3,2 млрд. тенге. Более 80 процентов продукции экспортировано за рубеж. Наряду с этим, в текущем году был запущен еще один завод по переработке рыбы мощностью 600 тонн, где трудятся 30 человек. В дальнейшем за счет открывшихся новых предприятий планируется увеличить объем рыбной продукции на 30% .





Помимо этого, на брифинге Болатбек Кыстауов рассказал, что в рамках жилищной программы «Нурлы жол», в городе Шардара на проспектах Астана и Аль-Фараби начнется строительство 2-ух многоэтажных 40 квартирных жилых домов.





«На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация. В этом году в трех сельских округах - Сюткент, Акшенгелды, и Егизкум заканчивается строительство и планируется ввести в эксплуатацию 9 одноквартирных домов. На строительство этих домов из местного бюджета было выделено 64 млн. тенге. В целом, на сегодня в Шардаринском районе в очереди на получение жилья зарегистрировано 996 семей. Из них 126 дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей», - сказал аким района.



