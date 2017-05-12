В ДВД Алматы отметили 80-летие заслуженного работника МВД СССР генерала-майора Басарова
12 мая 2017, 17:17
Поздравить юбиляра прибыл заместитель министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Жакупов Р.Т.
В ДВД отметили 80-летие генерала-майора милиции Басарова Эрнста Омурзаковича, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
В актовом зале ДВД Алматы состоялось торжественное мероприятие по случаю исполнения 80 лет генерала-майору милиции Басарову Эрнсту, заслуженному работнику МВД СССР, награды и заслуги которого не перечислить на странице.
На поздравлении юбиляра присутствовали 200 человек, в числе которых были родственники Эрнста Омурзаковича, ветераны ОВД и руководящий состав ДВД Алматы.
В традиционной расстановке на сцене расположились виновник торжества, а также рядом сидел специально прибывший поздравить именинника заместитель министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Жакупов Р.Т. и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-майор милиции Болсамбеков О.К.
«После услышанных слов поздравлений, знаете, я воспрянул духом, даже китель в плечах поджимать стал. Очень приятно не только слышать, но и видеть здесь коллег молодого поколения в праздничной форме. 80 лет довольно серьезная цифра прожитых лет, но сейчас, здесь, я вспомнил, как нес службу на протяжении большей части лет своей жизни. Будто вчера только отца провожал на фронт с матерью, будто только вчера устраивался на службу в ОВД. И хочу сказать, что нет сожаления, а есть гордость, за не зря прожитую жизнь, неся службу во благо народа и своего государства. Как когда-то мне говорил мой наставник по службе, будь предельно осторожным и взвешенным в своих решениях и поступках, что и сейчас хочу сказать молодым сотрудникам. У всех поколений были свои сложности. Но справились и вы справитесь. Здоровья вам и терпения! Желаю всем дорасти до генеральских званий. Также выражаю благодарность МВД Республики Казахстан и руководству ДВД города Алматы за подаренный праздник» - выразил слова благодарности и напутствия генерал-майор милиции Басаров Эрнст Омурзакович.
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