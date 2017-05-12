В Алеппо 30 сирийских солдат сыграли свадьбы в один день

«Мы хотим показать, что жизнь в нашей стране продолжается. Но и в этот день мы в военно-полевой форме. В любой момент готовы вернуться на передовую. А костюмы мы наденем, когда война в Сирии закончится», - сказал Омар Хаджар, жених.





Свадебный кортеж должен объехать весь город, чтобы все увидели. В воздух не палят, но пошуметь любят. Примыкающие дороги на пути следования свадебной процессии перекрыли для безопасности. Но никто из местных жителей и не подумал возмущаться. Маршрут проходил по старому Алеппо, где совсем недавно шли бои.





В Сирии никогда не существовало традиции возлагать цветы к Вечному огню после регистрации брака. Однако уже сейчас, в годы войны, похожая традиция у жителей Алеппо появилась. Молодожены приезжают к древней цитадели в надежде, что их брак будет таким же крепким, как стены крепости.





К бракосочетанию сирийцы относятся очень серьезно. Разводы большая редкость. Мужчины, как правило, женятся уже в зрелом возрасте. Не редкость и 40-летние холостяки. Дело в том, что они обязательно должны обзавестись своим жильем и доказать родителям избранницы способность обеспечивать семью.





На свадьбу принято приглашать всех родственников, друзей и даже соседей. В первый день молодым дарят лишь цветы и недорогие сувениры. Основные подарки преподносят спустя несколько дней. Часто это золотые украшения. Но сейчас, когда в Сирии тяжелая экономическая ситуация, подарки скромнее.





Из напитков на столах только вода. Алкоголь не запрещен, но не приветствуется. Сирийцы умеют веселиться и без спиртного. Причем исключительно под национальную музыку.