Мировое соглашение (Е. Джаиков, Главный специалист отдела реабилитации и банкротства УРЗ ДГД по Карагандинской области)

Что такое мировое соглашение? Мировое соглашение (мировая сделка) - это документ, заключая который стороны прекращают спор или устраняют иную неопределенность в своих правоотношениях посредством взаимных предоставлений (уступок).

В Закон РК «О реабилитации и банкротстве» были внесены изменения и дополнения. Одним из новшеств, введенных в Закон РК «О реабилитации и банкротстве», является заключение мирового соглашения между должником и кредиторами.

В процедуре банкротства мировое соглашение состоит в заключении должником и кредиторами на любой стадии рассмотрения дела о банкротства судом добровольного соглашения об улаживании имущественного спора на определенных ими условиях.

Заключение мирового соглашения, предусматривающего отсрочку или рассрочку исполнения обязательств, новации, прощении долга или скидке с долгов, является, безусловно, наиболее желательным для должника способом окончания дела о банкротстве.

Мировое соглашение в процедуре банкротства заключается в письменной форме и утверждается судом. Со стороны должника оно подписывается лицом, принявшим решение о заключении мирового соглашения. От имени кредиторов соглашение подписывается председателем собрания кредиторов или лицо. В случае, если в мировом соглашении участвуют третьи лица, с их стороны мировое соглашение подписывается этими лицами или их уполномоченными представителями.

При этом мировое соглашение должно содержать положения (график погашения кредиторской задолженности) о порядке и сроках исполнения обязательств должника перед кредиторами.

Содержание мирового соглашения определяется характером тех договоренностей, которые были достигнуты между должником и кредиторами.

Заключение мирового соглашения и утверждения его судом является основанием для прекращения процедуры банкротства. Решение о признании должника банкротом и его ликвидация с возбуждением процедуры банкротства не подлежит дальнейшему исполнению.

Мировое соглашение может быть расторгнуто по решению суда в отношении всех кредиторов по заявлению кредитора (кредиторов), обладающего (обладающих) на дату подачи заявления не менее чем двадцатью пятью процентами требований от общей суммы требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также в случае неисполнения должником и (или) третьими лицами условий мирового соглашения в отношении таких кредиторов.

Заявление о расторжении мирового соглашения рассматривается судом, утвердившим его.

В случае отмены определения суда об утверждении мирового соглашения или расторжения мирового соглашения и возбуждения производства по делу о банкротстве объем требований кредиторов, в отношении которых заключено мировое соглашение, определяется с учетом условий, установленных мировым соглашением.