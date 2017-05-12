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Аким ВКО встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в РК

12 мая 2017, 17:21

Даниал Ахметов рассказал Послу Витаутасу Наудужасу о промышленном и сельскохозяйственном потенциале региона.

Сегодня в областном акимате состоялась встреча главы региона Даниала Ахметова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики, который прибыл в Усть-Каменогорск для участия в торжественном открытии Почетного Консульства.

Даниал Ахметов рассказал Послу Витаутасу Наудужасу о промышленном и сельскохозяйственном потенциале региона.

– В ВКО хорошо развита цветная металлургия и атомная промышленность, действуют заводы по производству ядерного топлива и тантала, которых в мире насчитываются единицы. Наш регион производит около одного миллиона тонн молока в год, это самый высокий показатель в стране. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сертифицировать свою продукцию для экспорта в соседние страны, – сказал аким области.



Посол ответил, что наш край отличается также и богатым культурным наследием, это он успел заметить, посетив одно из излюбленных мест отдыха жителей в левобережной части города – этнодеревню.

– Помимо высокого промышленного потенциала, Усть-Каменогорск известен также своим парком. Было очень интересно его посетить, – сказал Витаутас Наудужас. – В этом году исполняется 25 лет с начала партнерства Казахстана и Литвы. Сегодня в Усть-Каменогорске мы открываем Почетное Консульство и надеемся на более тесное сотрудничество в сферах туризма, транспорта и образования.



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