Тренер «Спартака» получил предложения о работе в Италии и Франции

Контракт Карреры рассчитан еще на один сезон. Руководство красно-белых рассчитывает продлить соглашение уже в ближайшее время. Отмечается, что в следующем сезоне стоит ожидать появления у Карреры помощника-итальянца.

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера получил предложение о работе в Италии и Франции. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает «Матч ТВ».





Каррера может возглавить одну из слабейших команд итальянской серии А или входящий в семерку сильнейших французский клуб. Тренер не ставит перед собой цели покинуть «Спартак», но при определенных обстоятельствах может это сделать.





Контракт Карреры рассчитан еще на один сезон. Руководство красно-белых рассчитывает продлить соглашение уже в ближайшее время. Отмечается, что в следующем сезоне стоит ожидать появления у Карреры помощника-итальянца.





7 мая «Спартак» под руководством Карреры стал чемпионом России впервые с 2001 года. Последний трофей красно-белые завоевывали в 2003 году, победив в Кубке России.





Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года после отставки Дмитрия Аленичева. До этого Каррера занимал пост ассистента главного тренера.





Фото: Александр Вильф / РИА Новости



