В Кокшетау полицейским удалось спасти повесившегося парня

Двое участковых инспекторов полиции УВД Кокшетау спасли молодого человека от суицида , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





Инцидент произошел 11 мая. По информации полицейских, в дежурную часть городского управления внутренних дел поступило телефонное сообщение от жительницы дома в микрорайоне «Сункар». По словам женщины, она заметила кровь и сразу же сообщила об этом в полицию.





На место были направлены участковые инспекторы, обслуживающие данный административный участок - старшие лейтенанты полиции Саят Аубакиров и Алибек Кожанов. Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели пятна крови, а войдя в квартиру, на балконе обнаружили молодого человека, который пытался покончить жизнь самоубийством, повесившись, при этом у него также были порезаны запястья.





Один из полицейских заметил, что у парня еще прощупывается пульс. Полицейские "сняли" его с петли, оказали первую медицинскую помощь и вызвали «скорую». Уже после, при осмотре квартиры была найдена и прощальная записка, которую молодой человек оставил своей девушке.





В настоящее время 21 летний парень находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.