Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Кокшетау полицейским удалось спасти повесившегося парня

12 мая 2017, 17:24

Молодой человек оставил прощальную записку девушке.

Двое участковых инспекторов полиции УВД Кокшетау спасли молодого человека от суицида, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Инцидент произошел 11 мая. По информации полицейских, в дежурную часть городского управления внутренних дел поступило телефонное сообщение от жительницы дома в микрорайоне «Сункар». По словам женщины, она заметила кровь и сразу же сообщила об этом в полицию.

На место были направлены участковые инспекторы, обслуживающие данный административный участок - старшие лейтенанты полиции Саят Аубакиров и Алибек Кожанов. Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели пятна крови, а войдя в квартиру, на балконе обнаружили молодого человека, который пытался покончить жизнь самоубийством, повесившись, при этом у него также были порезаны запястья.

Один из полицейских заметил, что у парня еще прощупывается пульс. Полицейские "сняли" его с петли, оказали первую медицинскую помощь и вызвали «скорую». Уже после, при осмотре квартиры была найдена и прощальная записка, которую молодой человек оставил своей девушке.

В настоящее время 21 летний парень находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...