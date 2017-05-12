Противодействие коррупции - приоритетное направление в государственной политике Казахстана (З.А. Солтаниянова, руководитель отдела организационной работы и документирования УГД по г. Усть-Каменогорск ДГД по ВКО)

Сегодня, когда наша страна вступила в качественно новый этап общественно-политического и социально-экономического развития, принципиальная борьба с коррупцией становится важнейшим условием не только для продвижения начатых реформ, но в целом успешного развития страны и реализации поставленной Президентом задачи по вхождению Казахстана в число наиболее конкурентоспособных государств.

Коррупция - это сложное социальное явление, которое зародилось в глубокой древности и продолжает существовать в настоящее время практически во всех странах мира. Коррупция существовала с того самого момента, как общество стало иерархичным. Как только появились люди, которые обладали особенными положением, властью, возможностями, сразу появились желающие с помощью подкупа, подарка или вознаграждения получить дополнительные привилегии.

Коррупция - беда не только Казахстана, но и всего современного общества в целом. Большинство развитых стран подвержено ей не меньше, чем наше государство.

Понимая непосильность борьбы с коррупцией отдельному государству, большинство государств мира объединяются в борьбе против этого зла. Коррупция в последние годы приобрела международный характер.

Современное понимание коррупции сформировалось в XX веке, однако до настоящего времени ни в казахстанском законодательстве, ни в международных правовых актах ей не дано однозначного определения.

Победить такое зло, как коррупция, невозможно только усилиями государственных и правоохранительных органов. Необходимо полное участие, осознание необходимости борьбы с этим, проявление нетерпимости и отвращения к любым фактам коррупции институтов гражданского общества.

Все глубже коррупция проникает в различные сферы нашей жизни, искажает экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к прямому или косвенному хищению государственного бюджета и государственной собственности. Нарастание экономических потерь от коррупции несет и более глобальные угрозы, подрывает демократические устои общества, веру в закон, справедливость, нравственные ценности.

В целом в современных исследованиях слагается несколько пониманий сущности коррупции. Одни ученые считают, что в ее основе лежит взятка, другие - подкуп, продажность, третьи - любое корыстное злоупотребление служебным положением.

Самые опасные формы коррупции квалифицируются как уголовные преступления. К ним, прежде всего, относятся растрата (хищение) и взятки.

Таким образом, коррупция - это сложное социальное явление, которое выражается в действии или бездействии должностного лица, государственного органа или частного учреждения против государственных или общественных интересов взамен полученным материальным ценностям, личным выгодам или оказанным услугам.

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Казахстан.

Первостепенными в этом аспекте являются реализация государственной программы борьбы с коррупцией; совершенствование национального антикоррупционного законодательства; повышение уровня доверия населения; укрепление имиджа Казахстана на мировой арене, как страны с низким уровнем коррупции, особенно в предстоящей ей роли проведения EXPO-2017; выявление и нейтрализация наиболее подверженных коррупции сфер.

Благодаря твердой политической воле Главы Государства в Казахстане создана система планомерной антикоррупционной стратегии, государственная политика в этом направлении носит целенаправленный и последовательный характер, а в обществе зреет все больше и больше здоровых сил, понимающих, что коррупция является одним из сдерживающих развитие негативных факторов, с которым столкнулось не одно государство мира.

Необходимость усиления борьбы с коррупцией и создание наиболее прозрачной системы управления проходит красной линией через все выступления Главы государства и Послания народу Казахстана.

«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» возводит коррупцию в ранг прямой угрозы национальной безопасности и нацеливает государство и общество на объединение усилий в борьбе с этим негативным явлением. Главный стратегический документ нашей страны, отражающий принципиальную позицию Казахстана по этому важному вопросу, служит основой антикоррупционной политики государства в предстоящие годы.

Целью Стратегии является повышение эффективности антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества путем создания атмосферы «нулевой» терпимости к любым проявлениям коррупции и снижение в Казахстане уровня коррупции.

Особое место в противодействии коррупции отводится объединению усилий общества и государства. Это особенно важно для укрепления системы фундаментальных ценностей по формированию культуры абсолютного неприятия коррупции

Положительную роль в противодействии коррупции оказывает введение Программы «электронное правительство» позволяющее создавать полноценную «обратную» связь государства с населением посредством Интернет-ресурсов.

В целях реализации Плана мероприятий по борьбе с коррупцией за 2016 год управлением по г. Усть-Каменогорск опубликовано 5 статей, 8 объявлений по вопросам профилактики коррупции в газетах «Мой край», «Регион Пресс», проведено 7 семинаров с налогоплательщиками, 9 совещаний с участием общественных организаций.

С начала 2017 года по вопросу профилактики коррупционных проявлений опубликовано 4 статьи, проведено 5 семинаров, на постоянной основе проводятся техучебы и инструктажи. В крупных торговых домах и рынках города Усть-Каменогорск по громкой связи транслируется информация о функционировании телефона доверия 75-14-28. Вопрос соблюдения антикоррупционного законодательства и соблюдения норм Этического кодекса находится на контроле руководства Управления.

Так, в очередном Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность » отмечено «Многое в борьбе с коррупцией будет зависеть от активного участия всего общества.».

Борьба с коррупцией может быть действительно эффективной, если участие в ней примут все без исключения члены общества, рассчитывая на повсеместную поддержку - это наше общее дело.