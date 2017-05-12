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Артур Нигметов назначен директором Службы центральных коммуникаций

12 мая 2017, 16:32

Ранее должность Директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» занимал Кочетов Е.Д.

Артур Нигметов назначен директором Службы центральных коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

Артур Нигметов - выпускник Западно-Казахстанского государственного университета (2007 г.), Московской школы политических исследований (2008 г.).
Проходил стажировку в Шведском институте государственного и муниципального управления - SIPU International.

Работал редактором новостной службы, автором и ведущим телепередач на частном коммерческом телевидении.

Директор Центра медийных технологий, руководитель экспертного клуба «SarapTime», созданного при поддержке Института общественной политики партии «Нұр Отан».

В августе 2015 года работал пресс-секретарем акима Алматы.

Ранее занимавший должность Директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» Кочетов Е.Д. назначен Председателем Правления АО «Казконтент».

Фото с сайта bnews.kz


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