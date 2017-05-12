Артур Нигметов назначен директором Службы центральных коммуникаций
12 мая 2017, 16:32
Ранее должность Директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» занимал Кочетов Е.Д.
Артур Нигметов назначен директором Службы центральных коммуникаций, передает МИА «Казинформ».
Артур Нигметов - выпускник Западно-Казахстанского государственного университета (2007 г.), Московской школы политических исследований (2008 г.).
Проходил стажировку в Шведском институте государственного и муниципального управления - SIPU International.
Работал редактором новостной службы, автором и ведущим телепередач на частном коммерческом телевидении.
Директор Центра медийных технологий, руководитель экспертного клуба «SarapTime», созданного при поддержке Института общественной политики партии «Нұр Отан».
В августе 2015 года работал пресс-секретарем акима Алматы.
Ранее занимавший должность Директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» Кочетов Е.Д. назначен Председателем Правления АО «Казконтент».
Фото с сайта bnews.kz
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