Пакистанский пилот пустил пассажирку за штурвал самолета на два часа
12 мая 2017, 17:35
В Сеть попали кадры, на которых видно, как женщина в гражданской одежде выходит из кабины пилотов.
Пилот Шахзад Азиз позволил одной из пассажирок лайнера оказаться за штурвалом самолета, сообщает НТВ.ru.
Вначале молодая китаянка находилась в кабине в компании двух пилотов, но затем капитан воздушного судна на целый час уединился с ней вдвоем.
Всего она провела за штурвалом два часа. В Сеть попали кадры, на которых видно, как женщина в гражданской одежде выходит из кабины пилотов. Она отказалась отвечать на вопрос, является ли она родственницей Азиза или его знакомой, пишет сайт Вести.Ru.
В результате многие пассажиры самолета, который следовал из Токио в Пекин, подали жалобы руководству авиакомпании. Инцидент на борту произошел ранее на этой неделе. Пассажиры заключили, что появление постороннего человека в кабине было прямой угрозой безопасности полета.
Однако в авиакомпании не согласились с данными претензиями. В Pakistan International Airlines заявили, что никакой опасности не было, но тем не менее решили расследовать этот инцидент.
Примечательно, что это не первый скандал вокруг авиакомпании за последнее время. Другого пилота Pakistan International Airlines отстранили от полетов после того, как он оставил за штурвалом стажера, а сам ушел спать в бизнес-класс.
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