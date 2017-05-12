У взрывного устройства, сработавшего в Риме, был таймер
12 мая 2017, 17:47
Ответственность за инцидент пока никто не взял.
Взрывное устройство, сработавшее у одного из почтовых отделений в Риме, имело таймер и было изготовлено не дилетантом, заявил журналистам представитель полиции на месте происшествия, сообщает РИА Новости.
Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы. Взорвалось примитивное устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. Жертв и раненых нет. Римская прокуратура начала расследование, в качестве одной из предварительных версий рассматривается протестная акция местных анархистов.
"Собранные свидетельства говорят, что имел место двойной хлопок, а не два взрыва, одного и того же взрывного устройства с запалом из горючей жидкости. У механизма был таймер, но не было радиоуправления", — заявил представитель полиции Массимо Импрота.
Он отметил, что сборка деталей "точно не была произвольной", устройство изготовлено одним или несколькими людьми, которые разбираются в этом.
По словам Импроты, произошедшее стало "демонстративной акцией", организаторы которой не ставили целью добиться пострадавших или жертв. Ответственность за инцидент пока никто не взял.
Спустя несколько минут после взрыва у почты появились сообщения, что еще одно взрывное устройство нашли возле офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Как оказалось, за бомбу приняли мешки с песком.
Фото: © AP Photo / Paolo Santalucia
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