Артур Нигметов возглавил Службу центральных коммуникаций

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев представил коллективу Службы центральных коммуникаций (СЦК) нового Директора — Нигметова Артура Сагидоллаулы. Ранее он был советником акима Кызылординской области по общественно-политическим вопросам и информационной политике. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе СЦК.

Нигметов Артур Сагидоллаулы в 2007 году окончил Западно-Казахстанский Государственный университет им. М. Утемисова по специальности «история и политология», а в 2010 году окончил бакалавра юриспруденции Казахстанского Университета инновационных и телекоммуникационных систем.

С сентября по декабрь 2007 года работал преподавателем кафедры социально-политических дисциплин Центрально-Азиатского университета.

В январе — октябре 2008 года был редактором службы новостей, автором и ведущим телепередач уральского телеканала ТДК-42.

С декабря 2008 года по декабрь 2012 года — корреспондент, радиоведущий, руководитель службы PR в Представительстве медикорпорации RFE/RL Inc. в Казахстане.

В Январь-августе 2013 года — главный эксперт ГУ «Назарбаев Центр».

С ноября 2014 по август 2015 года — внештатный советник Института общественной политики НДП «Нур Отан».

С января 2014 по август 2015 года — управляющий партнер Коммуникационной группы «Smart Advice».

Январь 2015 по июль 2016 года — директор частного фонда «Центр медийных технологий».

С августа 2016 по май 2017 года — советник акима Кызылординской области по общественно-политическим вопросам и информационной политике.