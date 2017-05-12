Казахстанский омбудсмен решает с Москвой вопрос защиты прав бывших рабов-казахстанцев

В Центре по защите прав человека отчитались о ходе мероприятий по защите прав граждан Казахстана – трудовых мигрантов в г. Москве.

Казахстанский омбудсмен Аскар Шакиров занимается вопросом защиты прав казахстанцев, котрых освободили из рабства в Москве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

В январе Аскар Шакиров обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в рассмотрении и принятии действенных мер по инцидентам, связанным с незаконным лишением свободы, эксплуатацией и жестоким обращением со стороны владельцев сети торговых заведений г. Москвы – бывших наших соотечественников, в отношении своих работников - граждан Республики Казахстан, в т.ч. по обращению Н. Ибрагимовой, работницы одного из данных объектов.

В адрес Уполномоченного по правам человека РК поступил ответ Омбудсмена Российской Федерации о мерах, принимаемых в защиту прав граждан Казахстана – трудовых мигрантов в г. Москве.

Как сообщается в письме, действительно, в течение предыдущих лет в отношении ряда лиц, подозревавшихся в использовании рабского труда, уполномоченными органами неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела (последнее решение было вынесено 15 марта 2017 года).

Вместе с тем, 16 марта 2017 года Следственным управлением по Восточному административному округу г. Москвы вышеуказанное решение было отменено и инициировано проведение дополнительной проверки.

В связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства, длительностью проведения проверки и нарушением принципов разумных сроков уголовного судопроизводства прокуратурой г. Москвы в адрес руководства ГСУ СК России по г. Москве внесено соответствующее требование об устранении нарушений федерального законодательства.

По обращению вышеупомянутой гражданки РК Н. Ибрагимовой, в связи с ее неправомерным удержанием и эксплуатацией в торговой точке на территории района Гольяново, Омбудсмен РФ информирует о проведении в настоящее время процессуальных проверок следственными органами г. Москвы.

Омбудсменом Казахстана по данному вопросу осуществляется инициированное им ранее взаимодействие с правоохранительными органами нашей страны.

Так, по фактам применения насилия в отношении граждан Казахстана в торговых точках г. Москвы Департаментом внутренних дел Южно-Казахстанской области продолжается досудебное расследование по ст. 126 ч.2 УК РК (незаконное лишение свободы).

По информации Генеральной прокуратуры РК, в адрес Генеральной прокуратуры РФ подготовлено международное следственное поручение, в рамках которого планируется выезд сотрудников полиции в Москву для участия в необходимых процессуальных действиях.

После исполнения поручения российской стороной, по сведениям Генеральной прокуратуры, будет рассмотрен вопрос о направлении уголовного дела для дальнейшего расследования в компетентные органы Российской Федерации.

Сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ был осуществлен выезд в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве, где на момент проверки граждан Казахстана не было. В ходе посещения проведены беседы с находящимися там иностранными гражданами, с целью получения сведений о случаях незаконного лишения свободы, эксплуатации и жестокого обращения.

Российский омбудсмен проинформировала, о том, что на сегодняшний день с руководителями подразделений МВД России достигнута договоренность о взаимодействии при получении информации о фактах использования принудительного труда и лишения права на свободу передвижения граждан Республики Казахстан со стороны работодателей.

В своем письме Уполномоченный по правам человека в РФ выразила приверженность сотрудничеству в деле защиты прав граждан и заверила в том, что ситуация с работающими в Москве гражданами Республики Казахстан находится под контролем надзорных органов.

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