Литераторы Тюркского мира намерены укреплять духовные связи

В своем выступлении аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев подчеркнул важность программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и отметил предстоящие общие задачи.

В городе Туркестан прошла книжная выставка литературы Тюркского мира, а также состоялся круглый стол писателей и поэтов. В мероприятии участие приняли аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, Генеральный секретарь международной организации ТҮРКСОЙ Дуйсен Касеинов, а также известные писатели Турции, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Татарстана и Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Сегодняшнее мероприятие организовано в целях укрепления сотрудничества и дружественных отношений между тюркоязычными странами и развития творческих связей между писателями братских стран. В ходе встречи писатели обсудили вопросы пропаганды литературы тюркоязычных стран, в том числе казахской, и обменялись мнениями в рамках программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





В своем выступлении аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев подчеркнул важность программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и отметил предстоящие общие задачи.

«Сегодня духовно-родственные отношения потомков древних тюркских народов достигли высокого уровня. Я очень благодарен вам за проделанную работу, направленную на развитие духовной культуры и традиций тюркских стран», - сказал аким.





Наряду с этим, на встрече Генеральный секретарь международной организации ТҮРКСОЙ Дуйсен Касеинов, писатель и заслуженный деятель культуры Республики Кыргызстан Кален Сыдыков, а также азербайджанский писатель Захид Халилов подняли вопрос об укреплении творческих связей.

В завершение мероприятия в честь 85-летия области глава региона вручил представителям творческой интеллигенции благодарственные письма и надел на их плечи чапаны. Помимо этого, медалями организации ТҮРКСОЙ и Почетными грамотами награждены 10 писателей, в том числе Еркинбек Турысов и Закир Асабаев.



