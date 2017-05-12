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В центре Парижа мужчина ограбил две гостиницы

12 мая 2017, 18:45

Ущерб от ограблений пока не установлен.

Две гостиницы в центре Парижа подверглись вооруженному ограблению в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По информации телеканала, неизвестный совершил вооруженные ограбления двух гостиниц на улицах Рима и Клода Пуйе в XVII округе французской столицы. Злоумышленнику, действовавшему в одиночку, удалось скрыться.

Полиция прибыла на место происшествия, сообщает телеканал. Ущерб от ограблений пока не установлен.

Фото © РИА Новости . Дмитрий Горностаев


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