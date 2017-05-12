Работа по строительству в Астане системы легкорельсового транспорта ведется полным ходом

По словам китайского специалиста, с 10 мая группа китайских строителей получила официальное разрешение на строительство перегонов, и вот уже несколько дней строительные работы ведутся бесперебойно.

На сегодняшний день строительные работы на новой транспортной системе г. Астаны Astana LRT ведутся полным ходом. По информации представителей компании, работы начаты на перегоне 115-116 и интенсивно ведутся на 1-й очереди станции 116, передает Zakon.kz со ссылкой на акимат Астаны.

«Сейчас мы производим работы по установке свай, в общем задействованы три буровые установки и 50 рабочих, строительство объекта идет полным ходом», – прокомментировал начальник производственного блока Ян Фы.

По словам китайского специалиста, с 10 мая группа китайских строителей получила официальное разрешение на строительство перегонов, и вот уже несколько дней строительные работы ведутся бесперебойно. На данном этапе установлены три сваи. Всего на объекте работают 40 специалистов из Китая, в числе которых операторы буронабивных установок, рабочие по установлению каркаса и рабочие по бетону. Остальные 10 человек – граждане Казахстана.

«В планировании строительной площадки и предоставлении всех разрешительных документов на работу нам оказал большое содействие заказчик. Выражаем благодарность за комплексную поддержку», – заключил начальник производственного блока.

«Астана LRT» при Управлении пассажирского транспорта г. Астаны реализует проекты в транспортной системе столицы, такие как создание новой транспортной системы Астаны, которая включает в себя систему Легкорельсового транспорта (LRT) и Интеллектуальную транспортную систему (ITS); модернизация транспортного комплекса Астаны; реализация инновационных проектов в транспортной отрасли с применением новых технологий; управление транспортом и инфраструктурой.

В состав ТОО «Астана LRT» входит 3 филиала – Центр диспетчеризации транспорта г. Астаны, Центр квалификации специалистов транспорта г. Астаны, Служба транспортного контроля.



