20-летнюю россиянку-попрошайку выдворили из Казахстана

Житикаринский районный суд Костанайской области рассмотрел административное дело в отношении 20-летней гражданки Российской Федерации, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

10 мая девушка, находясь в Житикаре занималась попрошайничеством. В суде девушка вину признала, пояснив, что она приехала на заработки в Житикару. Так как не было работы, и нечем было кормить двоих детей, она стала просить милостыню.

«Суд, учитывая наличие малолетних детей и сложные жизненные обстоятельства гражданки, исключил к ней применение мер административного взыскания в виде ареста», — отметили в пресс-службе суда.

По результатам рассмотрения, суд постановил признать виновной нарушительницу. Девушку выдворили за пределы Республики Казахстан.