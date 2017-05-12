20-летнюю россиянку-попрошайку выдворили из Казахстана
Девушка пыталась прокормить двоих детей, прося милостыню в Костанайской области.
Житикаринский районный суд Костанайской области рассмотрел административное дело в отношении 20-летней гражданки Российской Федерации, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
10 мая девушка, находясь в Житикаре занималась попрошайничеством. В суде девушка вину признала, пояснив, что она приехала на заработки в Житикару. Так как не было работы, и нечем было кормить двоих детей, она стала просить милостыню.
«Суд, учитывая наличие малолетних детей и сложные жизненные обстоятельства гражданки, исключил к ней применение мер административного взыскания в виде ареста», — отметили в пресс-службе суда.
По результатам рассмотрения, суд постановил признать виновной нарушительницу. Девушку выдворили за пределы Республики Казахстан.
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