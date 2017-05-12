Полицейские прокомментировали пропажу подростка в Костанайской области
В социальных сетях появилась информация о пропаже мальчика.
Ангелина Гусева опубликовала сообщение: «Люди! Кто знает местонахождении мальчика. Зовут Никита Кузнецов. Пропал 10 мая. Сказали, что уехал на последнем автобусе в Лисаковск. Приметы: невысокого роста, голубые глаза, волосы тёмно-русые. Кто знает напишите!»
Факт пропажи ребёнка в пресс-службе ДВД Костанайской области корреспонденту alau.kz подтвердили.
«Он сам живёт в посёлке Октябрьский. 10 мая поехал к своим бабушкам в Лисаковск. Его ждала бабушка 1957 года рождения, но к ней он не приехал. Она забеспокоилась и ночью сообщила в полицию»,-отметили в пресс-службе.
Выяснилось, что подросток приехал к другой бабушке, 1938 года рождения, и остался у неё. Потом он вернулся домой. С подростком все в порядке.
Полицейские призывают родителей быть внимательными, а подростков не покидать дом без предупреждения, сообщать родителям о своих передвижениях.
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