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Полицейские прокомментировали пропажу подростка в Костанайской области

12 мая 2017, 19:47

В социальных сетях появилась информация о пропаже мальчика.

Ангелина Гусева опубликовала сообщение: «Люди! Кто знает местонахождении мальчика. Зовут Никита Кузнецов. Пропал 10 мая. Сказали, что уехал на последнем автобусе в Лисаковск. Приметы: невысокого роста, голубые глаза, волосы тёмно-русые. Кто знает напишите!»

Факт пропажи ребёнка в пресс-службе ДВД Костанайской области корреспонденту alau.kz подтвердили.

«Он сам живёт в посёлке Октябрьский. 10 мая поехал к своим бабушкам в Лисаковск. Его ждала бабушка 1957 года рождения, но к ней он не приехал. Она забеспокоилась и ночью сообщила в полицию»,-отметили в пресс-службе.

Выяснилось, что подросток приехал к другой бабушке, 1938 года рождения, и остался у неё. Потом он вернулся домой. С подростком все в порядке.

Полицейские призывают родителей быть внимательными, а подростков не покидать дом без предупреждения, сообщать родителям о своих передвижениях.



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