Жители Шуского района были вынуждены платить баснословные деньги за стоянку

В Шускую межрайонную прокуратуру стали поступать жалобы от граждан района, о том, что им приходится выкупать со штрафстоянки свои автомашины за огромные деньги. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

Проанализировав данную ситуацию, прокуроры пришли к мнению, что действительно права граждан серьезно ущемляются.

Как рассказал прокурор района Жандос Бердикулов – в районе имеется лишь одна частная специализированная штрафстоянка, куда полиция за неимением другого варианта вынуждена была водворять автомашины попавших в ДТП, а также другие автомашины правонарушителей, до выяснения всех обстоятельств.

При этом, так как стоянка частная она установила цену за хранение автомобиля в 960 тенге в сутки.

К примеру, человек попадает в ДТП, пока выясняются все обстоятельства дела, время идет соответственно растет и долг за стоянку автомашины.

В июле прошлого года гражданин А. попал в ДТП, вследствие чего был вынужден долго лечится, когда по прошествии 10 месяцев он решает забрать машину, ему предъявили счет на сумму более 200 тысяч тенге, но хуже всего за это время с охраняемой машины исчезли некоторые ходовые детали.

По пояснению администрации стоянки у них в уставе предусмотрено, что они имеют право по прошествии 6 месяцев в счет долга реализовать автомашину (детали), что конечно же противозаконно.

И такие примеры не единичны.

Представьте, что чувствует человек, который попадает в ДТП, где допустим, он не виноват, потом приезжает на стоянку, а ему предъявляют счет на баснословную сумму – отметил прокурор района, или же человек уже понес ответственность, заплатил штраф за совершенное правонарушение и теперь еще должен выкупать свою машину со штрафстоянки, конечно же любого человека это будет возмущать.

С учетом интересов граждан, мы внесли представление и в настоящее время организована бесплатная государственная штрафстоянка, т.е. гражданам теперь не придётся нести дополнительные расходы – резюмировал прокурор Жандос Бердикулов.

Фото с сайта spokoino.ru