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Двое подростков выстрелили в подругу из-за раздражающих селфи в Snapchat

12 мая 2017, 20:30

За попытку убийства Питерсону и Декеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Двое 16-летних американских подростков выстрелили своей подруге в голову, потому что их раздражали ее селфи в Snapchat. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Independent.

Колтер Питерсон и Джейзен Декер были недовольны тем, что их подруга Дезери Тернер часто писала им сообщения, а также отправляла свои селфи.

Во время совместной прогулки один из подростков выстрелил в 14-летнюю Дезери, а после оставил ее умирать в окрестностях города Смитфилд, штат Юта. К счастью, девушка выжила и была обнаружена поисковым отрядом. Теперь у Тернер частичный паралич и проблемы со зрением.

За попытку убийства Питерсону и Декеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Facebook осудил трансляцию убийства мужчины в Кливленде.

Фото с сайта independent.co.uk


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