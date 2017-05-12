Двое подростков выстрелили в подругу из-за раздражающих селфи в Snapchat

За попытку убийства Питерсону и Декеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Двое 16-летних американских подростков выстрелили своей подруге в голову, потому что их раздражали ее селфи в Snapchat. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Independent.

Колтер Питерсон и Джейзен Декер были недовольны тем, что их подруга Дезери Тернер часто писала им сообщения, а также отправляла свои селфи.

Во время совместной прогулки один из подростков выстрелил в 14-летнюю Дезери, а после оставил ее умирать в окрестностях города Смитфилд, штат Юта. К счастью, девушка выжила и была обнаружена поисковым отрядом. Теперь у Тернер частичный паралич и проблемы со зрением.

За попытку убийства Питерсону и Декеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Facebook осудил трансляцию убийства мужчины в Кливленде.

Фото с сайта independent.co.uk