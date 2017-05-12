Новая Зеландия начала войну с крысами и опоссумами

В 2016 году сообщалось, что на уничтожение крыс, опоссумов, хорьков, горностаев и диких кошек власти выделили 28 миллионов долларов.

В Новой Зеландии приступили к массовому уничтожению крыс и опоссумов. По мнению местных чиновников, это позволит увеличить популяции живущих на островах птиц, например, киви, и сделать экосистемы более гармоничными и сбалансированными. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

Для борьбы с млекопитающими, которые были завезены людьми и стали неконтролируемо размножаться, вытесняя местные виды, будут применять различные методы. Специалисты намерены использовать специальные ловушки и приманки, которые могут уничтожать несколько десятков грызунов ежемесячно. Производящая их компания Goodnature предполагает, что они будет разбросаны по труднодоступным территориям с помощью дронов.

Джеймс Рассел, биолог из Оклендского университета, предполагает, что истребить крыс и опоссумов можно также с помощью генного драйва. Для этого в дикую природу будут выпущены животные с вредными мутациями, способствующими ранней смерти. Эти млекопитающие будут размножаться и распространять дефектные гены во всей популяции.

Количество нежелательных животных превышает численность населения Новой Зеландии (около пяти миллионов человек) в несколько раз. По оценкам, одних только опоссумов в 2009 году насчитывалось примерно 30 миллионов.

В 2016 году сообщалось, что на уничтожение крыс, опоссумов, хорьков, горностаев и диких кошек власти выделили 28 миллионов долларов.

Фото: Karen Parker / ZUMA Press / Globallookpress.com