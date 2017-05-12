Врачи рассказали о скрытой опасности мыла

Медработники предостерегают от чрезмерного использования мыла, как и от мыла низкого качества. Самый популярный косметический продукт, как выяснилось, может таить в себе угрозу для организма человека.

По словам специалистов, умывание мылом является наиболее эффективным и здоровым способом очистить кожу - чаще всего люди его хорошо переносят и не страдают от аллергических реакций. Но в некоторых случаях мыло может спровоцировать раздражение кожи. О том, почему это происходит, дерматологи рассказали в публикации журнала «Вестник Здоровья».

Проведенные исследования показали, что наиболее подходящим для умывания является пережиренное мыло, отличающееся низким уровнем щелочных соединений. Безвредным можно считать мыло, содержащее до 0,03% натриевой щелочи, констатировали эксперты.

«Щелочные компоненты могут вызвать не только сухость, но и шелушение. Кроме того, негативное влияние оказывает жесткая вода, которая способствует тому, что кожа становится менее эластичной, и на ней быстрее образуются морщины. Дешевое мыло промышленного производства может содержать консерванты, разного рода красители и другие компоненты, способные влиять на состояние кожи и внутренних органов», - проинформировали специалисты.

Они предостерегли любителей использовать банное и хозяйственное мыло для умывания от подобного метода очищения кожи. По их словам, это лишь способствует воспалительным процессам в кожном покрове.

В целом, отметили врачи, не нужно постоянно намыливать кожу. «Для того чтобы кожа была нежной и ухоженной необходимо использовать жирный питательный крем. Мыло не должно быть средством постоянного пользования», - заявили они.