В Кызылординской области подросток открыл стрельбу во дворе многоэтажек
Парня лишили свободы на 5,5 лет.
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрел многоэпизодное уголовное дело, в результате виновного осудили на 5,5 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда..
Как стал известно из материалов дела, несовершеннолетний подсудимый встретил во дворе многоэтажных домов своего знакомого. Он подозвал парня к себе и попросил найти их знакомого. Подросток отказался выполнять приказ. Тогда подсудимый вытащил из своей борсетки пневматический пистолет, выстрелил несколько раз в левую ногу потерпевшего.
После этого он скрылся с места происшествия.
Приговором суда подсудимый Р. за совершение схожих преступлений был лишен свободы на 5 лет и 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
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