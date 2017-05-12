В Кызылординской области подросток открыл стрельбу во дворе многоэтажек

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрел многоэпизодное уголовное дело, в результате виновного осудили на 5,5 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда..

Как стал известно из материалов дела, несовершеннолетний подсудимый встретил во дворе многоэтажных домов своего знакомого. Он подозвал парня к себе и попросил найти их знакомого. Подросток отказался выполнять приказ. Тогда подсудимый вытащил из своей борсетки пневматический пистолет, выстрелил несколько раз в левую ногу потерпевшего.

После этого он скрылся с места происшествия.

Приговором суда подсудимый Р. за совершение схожих преступлений был лишен свободы на 5 лет и 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.