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Бульдог-скейтбордист на скорости врезался в двери офиса «Би-би-си»

12 мая 2017, 21:52

Твит собрал уже более пяти тысяч ретвитов и почти девять тысяч лайков.

Пользователь Twitter под ником @alexrogers191 опубликовал видео, на котором французский бульдог катается на скейтборде у дверей офиса телекомпании «Би-би-си» в Лондоне. На это обратило внимание издание Mashable, пишет Лента.ру.

Твит собрал уже более пяти тысяч ретвитов и почти девять тысяч лайков.

Пес по кличке Эрик Спок Маклин (Eric Spock MacLean) знаменит благодаря своему необычному хобби: при виде скейтборда собака начинает лаять и норовит как можно сильнее разогнать доску, а затем резко запрыгивает на нее.

На видеоролике пес на скорости врезается в стеклянные двери офиса, но затем сопровождающая помогает ему снова запрыгнуть на скейт.

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