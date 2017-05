Бульдог-скейтбордист на скорости врезался в двери офиса «Би-би-си»

Пользователь Twitter под ником @alexrogers191 опубликовал видео, на котором французский бульдог катается на скейтборде у дверей офиса телекомпании «Би-би-си» в Лондоне. На это обратило внимание издание Mashable, пишет Лента.ру.

Твит собрал уже более пяти тысяч ретвитов и почти девять тысяч лайков.

Пес по кличке Эрик Спок Маклин (Eric Spock MacLean) знаменит благодаря своему необычному хобби: при виде скейтборда собака начинает лаять и норовит как можно сильнее разогнать доску, а затем резко запрыгивает на нее.

На видеоролике пес на скорости врезается в стеклянные двери офиса, но затем сопровождающая помогает ему снова запрыгнуть на скейт.

A skateboarding pug just crashed into the front doors @BBC