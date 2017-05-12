В Индонезии на берег вынесло тушу гигантского существа

Местные жители обратились к властям с просьбой убрать с пляжа труп "морского чудовища", источающего неприятный запах.

Гигантская туша неизвестного существа найдена на юге Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TheDailyMirror.

По информации издания, останки, которые не удалось идентифицировать, обнаружены 37-летним Арсулом Туанокота на берегу острова Серам. Очевидцы предположили, что 15-метровая туша может принадлежать горбатому киту или гигантскому кальмару.

Местные жители обратились к властям с просьбой убрать с пляжа труп "морского чудовища", источающего неприятный запах. Океанологи, как отмечается, уже успели взять для анализа пробы тканей.