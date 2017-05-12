Водитель попавшего в ДТП Gelandewagen поможет пострадавшим

Помощник прокурора Ауэзовского района Алматы Бекзат Бошен, который в момент аварии с пассажирским автобусом находился за рулем Mercedes Gelandewagen, рассказал, что не видел автобус в зеркале. По его словам, все произошло настолько неожиданно, что он в первые секунды сам не осознал случившееся.

"Я не видел, этого автобуса не было, когда я поворачивал. Зачем мне сыном, который впереди сидит, рисковать? Не знаю, что случилось, я этот автобус не видел, никого не хочу обманывать. Я в зеркало посмотрел, легковая машина проехала впереди… Я не помню, как это было, но я ее пропустил, она проехала. Я повернул, в этот момент почувствовал удар. Может быть, я не заметил. Я бы никогда в жизни не повернул бы, если бы автобус был", — рассказал Бекзат Бошен Sputnik Казахстан, недавно навестивший сына в больнице.

Двухлетний мальчик после ДТП попал в реанимацию. В пятницу его перевели в палату. На вопрос о самочувствии сына отец отвечает, что его состояние уже лучше. Об обстоятельствах, предшествовавших аварии, Бекзат Бошен отвечает коротко: торопился к жене, которая в тот момент находилась в больнице. Она вышла из здания и ждала его на улице.

"Я торопился… как торопился: она просто вышла и ждала. В тот момент или дождь собирался, или что… Думал быстрее проехать и по этой улочке вверх подняться. Конечно, я буду помогать. Вчера был на дознании", — рассказал помощник прокурора.

Водитель внедорожника пояснил, что от помощи пострадавшим не отказывается. "Конечно, я буду помогать", — коротко отвечает он.

ДТП произошло накануне на проспекте Раимбека в Алматы: Mercedes Gelandewagen при перестроении заехал на спецполосу для общественного транспорта, по которой передвигался автобус с пассажирами. Снеся внедорожник, автобус въехал в столб. В результате ДТП пострадали 17 человек, из них восемь было госпитализировано, при этом еще один человек попал в реанимацию.

Фото © Sputnik / Сергей Ким