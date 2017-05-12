Обвиняемый в хищении профсоюзный лидер Елеусинов полностью признал вину

Выслушав все материалы дела, судья Гульжахан Убашева приняла решение перенести окончательное решение суда по данному вопросу на 15 мая.

Прокуратурой города Астаны было заключено предварительное процессуальное соглашение с обвиняемым в хищении 14,6 млн тенге лидером профсоюза работников нефтесервисной компании Oil Construcion company Амином Елеусиновым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснил адвокат подсудимого Толеген Шаиков, соглашение представляет собой сделку о признании вины подсудимым.

«Это сделка о признании вины - если подсудимый полностью признает свою вину и раскаивается, то государство идет ему навстречу и уменьшает объем наказания. Теперь ожидаем решения суда, так как было заключено предварительное соглашение, теперь суд его должен утвердить либо отказать», - отметил адвокат.

Поскольку Елеусинов свою вину полностью признал, согласно процессуальному соглашению существует возможность уменьшения срока лишения свободы с 7 до 2 лет, и снижении выплаты причиненного ущерба в размере 8 млн тенге.

Выслушав все материалы дела, судья Гульжахан Убашева приняла решение перенести окончательное решение суда по данному вопросу на 15 мая.

Напомним, лидер профсоюза работников нефтесервисной компании Oil Construcion company А.Елеусинов обвиняется в хищении средств на общую сумму 14,6 млн тенге. Кроме того, его обвиняют в сопротивлении представителям власти, оскорблении и нанесении легких телесных повреждений полицейскому. Судебное разбирательство над ним началось 26 апреля 2017 года.