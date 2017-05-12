Японская кухня может быть опасной для здоровья

В последнее время отмечается ежегодный рост числа заболевших анизакидозом и связывают это с участившимся употреблением рыбы в сыром виде.

Гастроэнтерологи предупреждают, что некоторые блюда японской кухни могут нанести вред организму, сообщает ИА Дейта.

Они объясняют распространение паразитарных инфекций с возросшей популярностью суши. Характерный случай произошел в клинической практике медиков, когда молодого мужчину доставили в больницу с острыми болями в эпигастральной зоне.

Врачи обнаружили воспалительный процесс, причину которого не могли определить достаточно долго. Пока пациент не упомянул, что симптомам предшествовал поход в суши-бар. Тогда медики предположили, что у мужчины анизакидоз - заболевание, вызванное паразитированием в организме личинок нематод семейства Anisakidae. Основным источником этих гельминтов является сырая морская рыба, которую накануне и употреблял пациент.

После желудочно-кишечной эндоскопии данный диагноз подтвердился.

В последнее время отмечается ежегодный рост числа заболевших анизакидозом и связывают это с участившимся употреблением рыбы в сыром виде. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют тщательнее подходить к выбору блюд и заведений, где ее предлагают попробовать.