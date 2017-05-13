Влюбленный шымкентец дважды пытался выкрасть любимую
Страсти, достойные Шекспира, кипят в Шымкенте.
На скамье подсудимых в Шымкенте оказался 24-летний военный, который дважды пытался выкрасть возлюбленную, передает телеканал КТК.
Ергалым Нурбаев, осужденный: "Я мечтал жениться на Несибели. Дальше служить. Родителям помогать, детей воспитывать. А теперь моя мечта не осуществима. Я прошу прощения и прошу смягчить наказание".
Первый раз молодой человек похитил девушку полтора года назад. Сама она была не против, а вот её родители взбунтовались, и невесту пришлось вернуть.
Через год парень вновь попытал счастье. Но на этот раз несостоявшиеся сваты не стали прощать, а уговорили 22-летнюю дочь обратиться в полицию.
Контрактнику-водителю грозило 7 лет колонии. Но во время процесса сначала не выдержала невеста, а затем и строптивый тесть. Оба попросили суд смягчить наказание.
В итоге подсудимый получил 4 года условно. Сам он не уточнил, будет ли и дальше добиваться свадьбы, а вот отец невесты безапелляционно заявил, что дочери сначала нужно закончить учебу в институте.
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