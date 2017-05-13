Влюбленный шымкентец дважды пытался выкрасть любимую

На скамье подсудимых в Шымкенте оказался 24-летний военный, который дважды пытался выкрасть возлюбленную, передает телеканал КТК.

Ергалым Нурбаев, осужденный: "Я мечтал жениться на Несибели. Дальше служить. Родителям помогать, детей воспитывать. А теперь моя мечта не осуществима. Я прошу прощения и прошу смягчить наказание".

Первый раз молодой человек похитил девушку полтора года назад. Сама она была не против, а вот её родители взбунтовались, и невесту пришлось вернуть.

Через год парень вновь попытал счастье. Но на этот раз несостоявшиеся сваты не стали прощать, а уговорили 22-летнюю дочь обратиться в полицию.

Контрактнику-водителю грозило 7 лет колонии. Но во время процесса сначала не выдержала невеста, а затем и строптивый тесть. Оба попросили суд смягчить наказание.

В итоге подсудимый получил 4 года условно. Сам он не уточнил, будет ли и дальше добиваться свадьбы, а вот отец невесты безапелляционно заявил, что дочери сначала нужно закончить учебу в институте.