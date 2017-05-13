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Казахстан и страны Европы подверглись масштабной кибератаке - СМИ

13 мая 2017, 00:22

Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

"Новый вирус распространяется с адской скоростью", - сообщают исследователи MalwareHunterTeam.

Программа блокирует компьютеры и требует за их разблокировку оплату в биткойнах.

По сообщениям ряда российских СМИ, в России хакерской атаке подверглись серверы МВД и операторов связи, передает ВВС.

Как подтвердил РБК представитель "Мегафона" Петр Лидов-Петровский, вирус атаковал компьютеры компании, но не повлиял на связь и абонентов. IT-специалистам пришлось отключить сети, чтобы вирус не распространился дальше. Сейчас компания совместно с "Лабораторией Касперского" ликвидирует вредоносную программу, пишет РБК.

Несколько изданий сообщили об атаке на внутреннюю сеть министерства внутренних дел России. В МВД утверждают, что кибератаки на их серверы не было, а перебои, о которых сообщали СМИ, были вызваны профилактическими работами. "В течение дня проводились плановые технические работы на внутреннем контуре", - заявили Русской службе Би-би-си в пресс-службе МВД.

Ранее Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что компьютерные системы больниц по всей стране вышли из строя в результате атаки "программ-вымогателей".

По информации экспертов MalwareHunterTeam, компьютеры атакованы вредоносной программой WanaCrypt0r 2.0, которая является модификацией программы под названием WCry/WannaCry, впервые появившейся в феврале 2017 года.


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