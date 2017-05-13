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СМИ уличили Порошенко во лжи про безвизовый режим

13 мая 2017, 00:55

Глава государства утверждал, что после отмены виз с ЕС украинцы также смогут свободно посещать 35 стран за пределами европейского континента.

Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что безвизовый режим с Евросоюзом позволит гражданам страны путешествовать в десятки государств Азии и Латинской Америки, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Европейская правда".

Глава государства утверждал, что после отмены виз с ЕС украинцы также смогут свободно посещать 35 стран за пределами европейского континента. Однако соглашение о безвизовом режиме между ЕС и государствами Азии и Латинской Америки не предусматривает автоматической отмены ими виз для третьих стран, в том числе Украины, указывается в статье.

Ложью является и заявление Порошенко о том, что в отношениях между Киевом и Евросоюзом после введения безвизового режима открываются "четыре свободы". "Поскольку по общепринятой терминологии "четвертой свободой" называют движение рабочей силы; переговоры о его открытии между Украиной и ЕС даже не ведутся", — поясняет "Европейская правда".

Ранее от президента Украины неоднократно звучали заверения об отмене визового режима до определенного времени, при этом даты несколько раз менялись. Так, в 2014 году он заявлял, что это вопрос трех-четырех месяцев. Затем Порошенко обещал украинцам введение "безвиза" в мае 2015 года, а в течение всего 2016-го он утверждал, что это случится "в ближайшее время" и через "считанные недели". В октябре прошлого года глава государства даже назвал точную дату отмены виз с ЕС — 24 ноября, однако его прогнозы вновь не сбылись.

Совет министров ЕС 11 мая одобрил предоставление украинцам права на безвизовый въезд на территорию государств-членов организации на срок не более 90 суток в течение полугода. Еврокомиссия еще в декабре 2015 года сообщила, что Киев выполнил все требования для отмены виз, но принятие соответствующего решения неоднократно откладывалось.

Фото © РИА Новости . Пресс-служба президента Украины


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