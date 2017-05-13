Умер актер, снявшийся в "Бумбараше" и "Антикиллере"
Юрий Шерстнев скончался в Москве на 77 году жизни.
Заслуженный артист РСФСР Юрий Шерстнев скончался в Москве на 77 году жизни, передает РИА Новости .
Как сообщила журналистам вдова умершего Людмила Макеева, актер страдал от хронической обструктивной болезни лёгких. Причиной смерти названа остановка сердца.
Шерстнев известен своими ролями в фильмах "Бумбараш", "Антикиллер", "Д’Артаньян и три мушкетёра" и "Цыган".
Фото © РИА Новости . Сергей Пятаков
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