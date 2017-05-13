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Умер актер, снявшийся в "Бумбараше" и "Антикиллере"

13 мая 2017, 01:16

Юрий Шерстнев скончался в Москве на 77 году жизни.

Заслуженный артист РСФСР Юрий Шерстнев скончался в Москве на 77 году жизни, передает РИА Новости .

Как сообщила журналистам вдова умершего Людмила Макеева, актер страдал от хронической обструктивной болезни лёгких. Причиной смерти названа остановка сердца.

Шерстнев известен своими ролями в фильмах "Бумбараш", "Антикиллер", "Д’Артаньян и три мушкетёра" и "Цыган".

Фото © РИА Новости . Сергей Пятаков


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