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Сторонники Brexit выступили за отказ от участия Британии в Евровидении

13 мая 2017, 02:01

Великобритания выигрывала на "Евровидении" пять раз, последний успех случился 20 лет назад.

Абсолютное большинство сторонников выхода Великобритании из Евросоюза выступают и за прекращение участия Соединенного Королевства в музыкальном конкурсе "Евровидение", свидетельствуют данные опроса YouGov. Об этом пишет РИА Новости.

На вопрос "В случае проведения референдума об участии Великобритании в "Евровидении" как бы вы проголосовали?" 76% тех, кто на референдуме 23 июня высказался за Brexit, проголосовали за выход из конкурса. Среди проевропейски настроенных британцев 65% выступают за продолжение участия в "Евровидении", а 35% — за отказ от участия.

Если же референдум по "Евровидению" действительно был бы проведен, то Соединенное Королевство покинуло бы ряды участников конкурса: среди британцев в целом против участия выступают 56%, за продолжение – 44%.

Великобритания выигрывала на "Евровидении" пять раз, последний успех случился 20 лет назад.

В опросе, проведенном 8-9 мая, приняли участие 1 тысяча 650 человек.

Фото © РИА Новости . Стрингер


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