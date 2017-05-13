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В Казахстане сохранится неустойчивая погода

13 мая 2017, 06:00

Сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь, гроза, туман, усиление ветра на юге с пыльной бурей.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Лишь на юге, северо-западе, севере и в центре, прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь, гроза, туман, усиление ветра на юге с пыльной бурей.

В Карагандинской, Акмолинской, ночью в Павлодарской, утром и днем в Южно-Казахстанской ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается ночью и утром местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматы +27, ясно.

В Астане +18, облачно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Бумеранг



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