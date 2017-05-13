В Казахстане сохранится неустойчивая погода

Сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь, гроза, туман, усиление ветра на юге с пыльной бурей.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков , передает Zakon . kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





Лишь на юге, северо-западе, севере и в центре, прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь, гроза, туман, усиление ветра на юге с пыльной бурей.





В Карагандинской, Акмолинской, ночью в Павлодарской, утром и днем в Южно-Казахстанской ожидается усиление ветра 15-20 м/с.





В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается ночью и утром местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.





В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.





В Алматы +27, ясно. В Астане +18, облачно. Полный прогноз погоды смотрите здесь. Фото: Бумеранг



