"Челси" досрочно стал чемпионом Англии по футболу

Игра, которая состоялась в пятницу, завершилась со счетом 0:1 в пользу лондонцев. Единственный гол в составе "Челси" на 82 минуте забил португальский футболист Миши Батшуайи.





"Аристократы" набрали 87 очков после 36 матчей и оторвались от идущего вторым "Тоттенхэм Хотспур", которому осталось сыграть три встречи, на 10 очков.





Лондонцы выигрывали чемпионат Англии в сезонах 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10 и 2014/15.



