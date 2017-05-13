"Челси" досрочно стал чемпионом Англии по футболу

13 мая 2017, 07:06

Лондонцы выигрывали чемпионат Англии в сезонах 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10 и 2014/15.

Футболисты лондонского "Челси" победили на выезде "Вест Бромвич Альбион" во встрече 37-го тура чемпионата Англии и досрочно обеспечили себе первую позицию по итогам сезона-2016/17, передает РИА Новости.

Игра, которая состоялась в пятницу, завершилась со счетом 0:1 в пользу лондонцев. Единственный гол в составе "Челси" на 82 минуте забил португальский футболист Миши Батшуайи.

"Аристократы" набрали 87 очков после 36 матчей и оторвались от идущего вторым "Тоттенхэм Хотспур", которому осталось сыграть три встречи, на 10 очков.

Лондонцы выигрывали чемпионат Англии в сезонах 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10 и 2014/15.

Фото: REUTERS / Carl Recine

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