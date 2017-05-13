Казахстанец Ешенов из-за рассечения у соперника досрочно проиграл титульный бой в Англии

Казахстанский боксер первого среднего веса Ернар Ешенов проиграл шотландцу Майклу МакГурку в главном бою вечера бокса в английском Саугемптоне, передает корреспондент Vesti.kz.





На кону в их поединке стоял "молодежный" пояс WBC Youth Silver. Бой проходил по правилам десяти раундов, но завершился в шестом, когда МакГурк получил сильное рассечение, а доктор запретил ему продолжать драться. В итоге судьи посчитали очки на момент остановки и отдали победу представителю Великобритании.





22-летний Ешенов дебютировал в профи в 2016 году. Это поражение стало для него первым - до этого на его счету было пять побед (четыре - нокаутом). Для Ешенова Великобритания - четвертая страна, в которой он проводил бои: ранее он дважды выступал в Казахстане, а еще по разу - в Узбекистане и Таиланде.





Для 23-летнего МакГурка поединок против Ешенова стал дебютным за пределами родной Шотландии. Он выиграл все девять боев (два нокаутом) в карьере.

Отметим, что в этом же вечере бокса казахстанский полусредневес Александр Журавский (13-3, 11 КО) раздельным решением судей проиграл голландцу с британским паспортом Стивену Даньо (12-0-3, 6 КО) бой за титулы WBO Oriental и WBO European.





Напомним, что Ешенов и Журавский представляют промоутерскую компанию Alban Boxing Promotion, которую возглавляет Алтынбек Нурдаулетов. Подготовкой боксеров занимается отечественный тренер Олег Ковальчук.



