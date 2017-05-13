WikiLeaks объявила награду за запись разговоров Трампа и Коми

Об этом организация сообщила в своем Twitter, предложив всем желающим увеличить сумму, перечислив биткойны на специальный счет.

Трамп уволил Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.





5 марта газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне сообщила, что директор ФБР Джеймс Коми попросил американский Минюст публично опровергнуть или разъяснить слова Трампа, обвинившего своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных переговоров во время избирательной кампании. По сведениям издания, требования Коми связаны с тем, что заявление Трампа бросает тень на ФБР. Позднее пресс-секретарь президента Шон Спайсер отверг предположения о том, что президент США Дональд Трамп не поддерживает директора ФБР.





20 марта Коми заявил, что спецслужбы США займутся расследованием информации о связи Трампа с Москвой и предполагаемым вмешательством России в американские выборы.