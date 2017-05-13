В Караганде 3 человека погибли при пожаре в квартире

Люди задохнулись во сне от угарного газа. Ещё двоих доставили в больницу. За их жизнь борются врачи.

Три человека погибли в Караганде во время пожара. Горел многоквартирный дом, передает ТК Астана.





Люди задохнулись во сне от угарного газа. Ещё двоих доставили в больницу. За их жизнь борются врачи.





"Это женщина 40 лет. Она сейчас находиться в реанимации в тяжелом состоянии. На аппарате искусственной вентиляции легких. Она в коме. И так же мальчик 14 лет. Он тоже в реанимации. Для них делается все возможное", - сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.





Пожар случился накануне ночью. Горела однокомнатная квартира на втором этаже. Спасатели прибыли вовремя, эвакуировали людей с верхних этажей, рассказывают очевидцы. Спасли 16 человек, из них шестеро детей.





Пожар ликвидировали быстро, однако угарный дым и гарь с копотью успели охватить многие квартиры. В одной из них нашли тела трёх человек. Это пожилая супружеская пара и молодая девушка. Что стало причиной пожара, установит следствие, на месте работают эксперты, поясняют в ДЧС области.





Не исключают версию - короткого замыкания в проводке. По словам жильцов, квартира, где произошло возгорание сдавалась посуточно.





"Знаю, что это квартира сдавалась посуточно. И все мы здесь возмущены, что вот в подъездах сдаются квартиры. Они не несут ответственности. Квартиранты убежали. Их не нашли. Но загорелось в зале. Что там горело? Не ясно", - рассказала очевидец Ольга Кригер.





"На сегодня причина пожара выясняется. Три человека погибло", - заявили в ДВД.



