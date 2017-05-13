Установлены личности напавших на семью в Мангистауской области

Семья, дом которой обстреляли в посёлке Жетыбай Мангистауской области, временно переехала к родственникам. Люди, после пережитого даже днём боятся выходить на улицу, сообщает ТК Астана.





По словам хозяйки дома, нападение совершили несколько ребят, проживающих по соседству, которых она знает лично. Между тем, прощать обидчиков, которых к слову полицейские ещё не задержали, женщина не намерена.





Нападение на дом, в котором находились пять человек, двое взрослых и трое детей, произошло накануне утром. Группа молодых людей внезапно стала обстреливать дом со всех сторон. По словам хозяйки жилища, оружие было у троих. Все были в масках. От пуль домочадцы успели спрятаться. Обстрел продолжался около 10 минут. Уходя со двора, один из парней выронил мобильный телефон, который впоследствии передали сотрудникам полиции. Удалось установить личности шестерых подозреваемых, четверо из которых как раз приходятся соседями пострадавших. Однако задержать их пока не удалось.





"Установлены личности шести подозреваемых, принимаются меры по их задержанию. Возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3 хулиганство. Ведется досудебное расследование", - заявили в ДВД области.







