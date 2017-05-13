Пострадавшие в аварии с автобусом алматинцы смогут рассчитывать на компенсацию

В больнице пострадавшие проведут еще не один день. У многих пассажиров автобуса переломы и сильные ушибы, некоторым потребовалось хирургическое вмешательство.

Компенсировать лечение пострадавшим готов и предполагаемый виновник аварии - водитель внедорожника Бекзат Бошен. По его словам, приближающийся автобус он не заметил и совершал поворот, соблюдая все правила дорожного движения.



