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Пострадавшие в аварии с автобусом алматинцы смогут рассчитывать на компенсацию

13 мая 2017, 08:41

Сумма будет известна после окончания расследования.

Водитель дорогого внедорожника, который накануне врезался в автобус в Алматы, попросил прощения у пострадавших в аварии. Им, как известно, оказался сотрудник районной прокуратуры, передает ТК Астана.

В ДТП серьёзно пострадал и двухлетний сын владельца внедорожника. Состояние ребёнка улучшилось, его перевели в палату.

В больнице пострадавшие проведут еще не один день. У многих пассажиров автобуса переломы и сильные ушибы, некоторым потребовалось хирургическое вмешательство.

Компенсировать лечение пострадавшим готов и предполагаемый виновник аварии - водитель внедорожника Бекзат Бошен. По его словам, приближающийся автобус он не заметил и совершал поворот, соблюдая все правила дорожного движения.

По словам водителя внедорожника, его уже привлекли к административной ответственности и наложили штраф. Пострадавшие в аварии могут рассчитывать на компенсацию страховой компании. Об этом сообщил директор автопарка. Сумма, по его словам, будет известна после окончания расследования.


Фото: скриншот

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