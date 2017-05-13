В Индонезии на берег выбросило тушу гигантского кальмара

Местные жители уже обратились к властям с просьбой помочь убрать тушу, так как она уже начала разлагаться.

На берег индонезийского острова Серам выбросило 15-метровую тушу морского животного, которым предположительно является гигантский кальмар, передает Сегодня





Туша была обнаружена одним из местных рыбаков. В темноте мужчине сначала показалось, что на берег выбросило брошенную лодку, сообщает Jakarta Globe. Необычная находка привлекла к себе внимание многих жителей побережья.





Причина смерти животного пока неясна, предположительно, кальмар на момент появления на берегу был мертв уже около трех дней.





Местные жители уже обратились к властям с просьбой помочь убрать тушу с берега, так как она уже начала разлагаться.



