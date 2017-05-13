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В Индонезии на берег выбросило тушу гигантского кальмара

13 мая 2017, 09:14

Местные жители уже обратились к властям с просьбой помочь убрать тушу, так как она уже начала разлагаться.

На берег индонезийского острова Серам выбросило 15-метровую тушу морского животного, которым предположительно является гигантский кальмар, передает Сегодня.

Туша была обнаружена одним из местных рыбаков. В темноте мужчине сначала показалось, что на берег выбросило брошенную лодку, сообщает Jakarta Globe. Необычная находка привлекла к себе внимание многих жителей побережья.

Причина смерти животного пока неясна, предположительно, кальмар на момент появления на берегу был мертв уже около трех дней.

Местные жители уже обратились к властям с просьбой помочь убрать тушу с берега, так как она уже начала разлагаться.

Фото: Pattimura Military Command

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