В Индонезии на берег выбросило тушу гигантского кальмара
13 мая 2017, 09:14
Местные жители уже обратились к властям с просьбой помочь убрать тушу, так как она уже начала разлагаться.
На берег индонезийского острова Серам выбросило 15-метровую тушу морского животного, которым предположительно является гигантский кальмар, передает Сегодня.
Туша была обнаружена одним из местных рыбаков. В темноте мужчине сначала показалось, что на берег выбросило брошенную лодку, сообщает Jakarta Globe. Необычная находка привлекла к себе внимание многих жителей побережья.
Причина смерти животного пока неясна, предположительно, кальмар на момент появления на берегу был мертв уже около трех дней.
Местные жители уже обратились к властям с просьбой помочь убрать тушу с берега, так как она уже начала разлагаться.
Фото: Pattimura Military Command
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