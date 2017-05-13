В Петропавловске у двух парней изъяли бульбулятор и марихуану

Двое жителей Петропаловска 22 и 23 лет были задержаны сотрудниками полиции во время рейда по увеселительных заведениям областного центра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





В тамбуре одного из ночных клубов у двух горожан было обнаружено и изъято приспособление для курения и сверток с растительным веществом. Популярный среди наркоманов бульбулятор - изготавливается из простейших приспособлений и применяется для курения марихуаны. Изъятые у парочки «устройство» и подозрительный сверток были направлены на экспертизу. Как и предполагали полицейские - травка оказалась высушенной марихуаной, а двое задержанных находились в состоянии наркотического опьянения.





Со слов начальника Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД СКО подполковника полиции Сеильхана Жумагулова, в настоящее время проводится расследование в порядке статьи 296 части 2 Уголовного Кодекса РК. Максимальное наказание за данное преступление – 60 суток, либо штраф до 200 месячных расчетных показателей. Также, молодые люди будут поставлены на учет, как лица, употреблявшие наркотики.





Полицейские отмечают, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Паутина» запланирована серия рейдов по общежитиям и другим местам сбора молодежи.





«На территории области с 10 мая по 13 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Паутина». Цель – активизация работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, выявление уголовных преступлений. С начала этого года в СКО к уголовной отвественности за незаконное обращение с наркотическими веществами был привлечен 121 человек. Из незаконного оборота было изъято свыше 22 кг различных наркотических средств», - рассказал начальник Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД СКО подполковник полиции Сеильхан Жумагулов.





Кроме оперативников подразделений по борьбе с наркобизнесом ДВД и УВД города Петропавловска в операции «Паутина» максимально задействованы сотрудники всех основных подразделений органов внутренних дел области.





Фото: ru.t0r4.eu



