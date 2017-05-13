Почти год ожидает обещанную квартиру семья погибшего при теракте в Алматы полицейского

Почти год ожидает обещанные квадратные метры семья погибшего при теракте в Алматы полицейского Серика Абильдаева. Предоставить жильё вдове и детям сержанта власти Алматинской области почему-то не спешат, передает ТК Алматы.





С каждым днем надежда переехать в новую квартиру у семьи, оставшейся без кормильца, угасает. Абильдаевы - единственные, кто до сих пор не получил помощь государства за подвиг отца.





Фотографии и награды - это все, что осталось после гибели старшего сержанта полиции Серика Абильдаева. Его семья живет воспоминаниями о тех счастливых днях, когда отец был жив. Ему было всего 42. Больше 20 лет Серик посвятил службе в правоохранительных органах. В последней операции по обезвреживанию террориста Руслана Кулекбаева был серьезно ранен. Спустя 12 дней, не придя в сознание, ушел из жизни. Почти на всех фото он улыбается, таким -веселым и добрым помнят его дочери, не плачет только младшая, которой всего три года.





«Я очень скучаю по папе. Он много работал, уставал. Но все равно находил силы играть с нами, заниматься уроками. Он нас очень любил и всегда заботился о нас. Без папы очень плохо», - сказала дочь старшего сержанта полиции Серика Абильдаева Алтынай Абильдаева.





Жизнь Асель Баймухамбетовой со статусом вдовы кардинально изменилась. Вся тяжесть бремени легла на ее хрупкие женские плечи. Кроме забот о детях и доме, безработной женщине весь этот год пришлось обивать пороги районного акимата. Власти области пообещали выдать квартиру, но ожидание затянулось. Последним сроком обозначили день независимости, потом 7-ое мая. А семья героя-полицейского, по- прежнему, живет в старенькой хрущевке в селе Байсерке. К слову, всем семьям полицейских погибших в том теракте в Алматы были выданы квартиры и материальная помощь.





«Похороны были в начале августа, тогда приезжал помощник акима области, он сказал, что в Талгаре нам будет выдана квартира. Каждый праздник в акимате нас заверяют, что скоро дадут ключи, но мы все ждем», - рассказала вдова старшего сержанта Серика Абильдаева Асель Баймухамбетова.





По заверениям сотрудников акимата Талгарского района, 64х-квартирный дом, где и обещали выделить квартиру Абильдаевым, оказался долгостроем. Районному управлению строительства даже пришлось судиться с подрядчиком - ТОО «Келешек». Судебная история затянулась на полгода, и вот наконец, был найден новый подрядчик. Он и довел объект «до ума».





«В данный момент объект закончен 100 процентов. 10 мая 2017 года мы приняли его в эксплуатацию. На сегодняшний день состав распределения квартир комиссии определяется. На следующей неделе будет первое заседание состава комиссии, будет распределяться по очередности, по закону. Асель Баймухамбетовой в обязательном порядке выдадут трехкомнатную квартиру», - сказал руководитель отдела строительства Талгарского района Жандос Ауельбаев.





Заехать в новую квартиру Абильдаевы смогут в конце мая, заверил руководитель отдела строительства. Здесь светло и просторно, рядом больница и школа. Все, как и обещали, парирует чиновник.











