Кончита Вурст отказалась от женского образа

Изменения в основном касаются его гардероба, сообщает The Sun.

По словам Нойвирта, главная цель — победа на международном песенном конкурсе "Евровидение" — достигнута. Теперь ему хочется стать "новым человеком", а не "бородатой леди".





Напомним, Том Нойвирт в образе Кончиты Вурст стал победителем "Евровидения" в 2014 году в Копенгагене. По легенде, созданной артистом, бородатая женщина родилась в колумбийском городе Боготе, но детство провела в Германии.