Кончита Вурст отказалась от женского образа
13 мая 2017, 10:30
В первую очередь музыкант решил поработать над своим гардеробом, добавив в него комбинезонов и брюк.
Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заявил, что начал избавляться от женского образа в пользу более "мужественного", передает Life.ru.
Изменения в основном касаются его гардероба, сообщает The Sun.
По словам Нойвирта, главная цель — победа на международном песенном конкурсе "Евровидение" — достигнута. Теперь ему хочется стать "новым человеком", а не "бородатой леди".
Напомним, Том Нойвирт в образе Кончиты Вурст стал победителем "Евровидения" в 2014 году в Копенгагене. По легенде, созданной артистом, бородатая женщина родилась в колумбийском городе Боготе, но детство провела в Германии.
Фото: соцсети
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