Промоутер Головкина объяснил выгоду от решения GGG не драться в июне

Управляющий директор К2 Promotions Том Леффлер рассказал о причинах отказа Геннадия Головкина от боя в июне и том, как это повлияло на организацию поединка с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.





«Нам не ставили никаких ультиматумов — что если мы будем драться в июне, то в сентябре поединка не будет. Но это [отказ от июньского боя] безусловно значительно облегчило нам планирование промоушена. Сейчас мы обсуждаем промо-тур, наверное, он пройдет в июне. Если бы Геннадий дрался 10 июня, все пришлось бы перенести. Разумеется, Оскар и Golden Boy хотели начать раскручивать бой с Альваресом как можно скорее. А решение не выходить на ринг в июне дало нам возможность объявить о поединке уже 6 мая», — рассказал Леффлер в интервью UCNLive.com.



