В частности, внесены следующие изменения в правила:

пункт 24 изложен в следующей редакции:

«24. Выпускникам 9 (10) класса, имеющим оценки «5» по изученным предметам, подлежащим включению в приложение к аттестату об основном среднем образовании, выдается аттестат с отличием об основном среднем образовании в соответствии с формой, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 «Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348) (далее - Приказ № 39)».;

пункты 29 и 30 изложены в следующей редакции:

«29. Экзаменационные материалы повторной итоговой аттестации в виде тестирования или в письменной (эссе), устной формах разрабатываются школами самостоятельно.

Обучающимся 9 (10) класса, сдавшим повторную итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном среднем образовании, утвержденный приказом № 39.

Обучающимся 11 (12) класса, сдавшим повторную итоговую аттестацию, выдается аттестат об общем среднем образовании, утвержденный приказом № 39.

30. Обучающиеся 9 (10) и 11 (12) классов освобождаются от итоговой аттестации приказами руководителей управлений образования, обучающиеся республиканских школ - приказом Министра образования и науки Республики Казахстан (далее - Министр) в следующих случаях:

1) по состоянию здоровья;

2) инвалиды І-II группы, инвалиды детства, дети-инвалиды;

3) участники летних учебно-тренировочных сборов, кандидаты в сборную команду Республики Казахстан для участия в международных олимпиадах (соревнованиях);

4) смерти близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка);

5) чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.»;

пункт 61 изложен в следующей редакции:

«61. Списки обладателей аттестатов об основном среднем образовании с отличием, аттестатов об общем среднем образовании с отличием и об общем среднем образовании «Алтын белгі» и знака «Алтын белгі» утверждается приказом директора школы.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.