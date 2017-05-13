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Внесены изменения в Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
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Аннотация к документу: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2017 года № 135 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (не введен в действие)
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В частности, внесены следующие изменения в правила:
пункт 24 изложен в следующей редакции:
«24. Выпускникам 9 (10) класса, имеющим оценки «5» по изученным предметам, подлежащим включению в приложение к аттестату об основном среднем образовании, выдается аттестат с отличием об основном среднем образовании в соответствии с формой, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 «Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348) (далее - Приказ № 39)».;
пункты 29 и 30 изложены в следующей редакции:
«29. Экзаменационные материалы повторной итоговой аттестации в виде тестирования или в письменной (эссе), устной формах разрабатываются школами самостоятельно.
Обучающимся 9 (10) класса, сдавшим повторную итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном среднем образовании, утвержденный приказом № 39.
Обучающимся 11 (12) класса, сдавшим повторную итоговую аттестацию, выдается аттестат об общем среднем образовании, утвержденный приказом № 39.
30. Обучающиеся 9 (10) и 11 (12) классов освобождаются от итоговой аттестации приказами руководителей управлений образования, обучающиеся республиканских школ - приказом Министра образования и науки Республики Казахстан (далее - Министр) в следующих случаях:
1) по состоянию здоровья;
2) инвалиды І-II группы, инвалиды детства, дети-инвалиды;
3) участники летних учебно-тренировочных сборов, кандидаты в сборную команду Республики Казахстан для участия в международных олимпиадах (соревнованиях);
4) смерти близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка);
5) чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.»;
пункт 61 изложен в следующей редакции:
«61. Списки обладателей аттестатов об основном среднем образовании с отличием, аттестатов об общем среднем образовании с отличием и об общем среднем образовании «Алтын белгі» и знака «Алтын белгі» утверждается приказом директора школы.»;
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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