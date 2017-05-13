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Британские СМИ намекают на "российский след" в крупной хакерской атаке

13 мая 2017, 11:11

Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Британские СМИ намекают на наличие "российского следа" в последней массированной кибератаке, так как хакерская группа Shadow Brokers начала заражать компьютеры вирусом вскоре после ударов США по Сирии, что, по мнению "некоторых экспертов" издания, якобы свидетельствует о связи кибермошенников с Россией, передает РИА Новости.

При этом газета никаких доказательств, подтверждающих подобные умозаключения, в статье не приводит.

Как пишет газета Telegraph, на следующий день после нанесения ударов группировка опубликовала "предупреждение" Трампу, осудив данное решение. А еще спустя неделю, 14 апреля, Shadow Brokers осуществила хакерскую атаку, использовав вредоносную программу, разработанную американским Агентством национальной безопасности (АНБ). Эта же программа, как предполагается, была использована и в последних атаках.

По данным издания, "некоторые эксперты" предполагают, что данная последовательность событий не случайна, и связывают деятельность группировки с РФ. Помимо этого в публикации не приводится ничего, что бы подтверждало подобные "связи".

"Лаборатория Касперского" в пятницу зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Фото: Fotolia / Andrey Popov

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