Британские СМИ намекают на "российский след" в крупной хакерской атаке

При этом газета никаких доказательств, подтверждающих подобные умозаключения, в статье не приводит.

Как пишет газета Telegraph, на следующий день после нанесения ударов группировка опубликовала "предупреждение" Трампу, осудив данное решение. А еще спустя неделю, 14 апреля, Shadow Brokers осуществила хакерскую атаку, использовав вредоносную программу, разработанную американским Агентством национальной безопасности (АНБ). Эта же программа, как предполагается, была использована и в последних атаках.





По данным издания, "некоторые эксперты" предполагают, что данная последовательность событий не случайна, и связывают деятельность группировки с РФ. Помимо этого в публикации не приводится ничего, что бы подтверждало подобные "связи".