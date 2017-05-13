Девушки легкого поведения украли у пьяного Чавеса гонорар за бой с "Канело"

Мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-3-1, 32 КО) после поражения соотечественнику Саулю "Канело" Альваресу (49-1-1, 34 КО) ограбили, сообщает Vesti.kz.





Подробности рассказала жена боксера Фрида, заявив, что он стал жертвой мошенников.





А произошло все на тусовке, видео которой попало в Сеть и вызвало большой резонанс. Чавес был заснят в номере отеля в Лас-Вегасе в компании женщин легкого поведения.





По словам супруги Чавеса, в баре боксер повстречался с фанатом, которой угостил его с приятелями выпивкой, а после привел девиц. Наутро выяснилось, что из номера пропал гонорарный чек мексиканца за бой с "Канело", часы Hublot за 40 тысяч долларов и еще ряд вещей, в том числе мобильный телефон.





"Он не рассказал мне, так как знал, что я буду злиться, - сказала супруга Чавеса. - Теперь, когда я посмотрела это видео, я знаю, ничего "такого" не было".





Супруга Чавеса считает, что именно девушки, побывавшие в номере, обворовали боксера.





Отметим, как ранее сообщали СМИ, Чавес за бой с "Канело" получил три миллиона долларов.



